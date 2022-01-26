新莊丹鳳所慰問警員林得夫妻子（警方提供／戴上容新北傳真）

農曆春節前夕，警政署長陳家欽特別在警察局長黃宗仁陪同下，前往新北市慰問警察遺眷，上午先前往三重警分局慰問警員洪廷恩及他的父母親，接著又前往新莊警分局丹鳳派出所慰問已故警員林得夫的妻子，同時致贈年節禮盒，對於已故員警過去對於警界的貢獻，署長更表敬佩與不捨。

民國90年桃芝颱風肆虐台灣，花蓮地區狂風暴雨，時任花蓮縣警局鳳林分局大富派出所的41歲警員林得夫，接到報案電話後與同仁前往救援當地受困的居民，詎料卻不幸連人帶車遭沖入湍急的花蓮加籠溪，直到上午救難人員才找到巡邏車，林員為了救難卻因此犧牲寶貴的生命。

當時年僅41歲的他，家中還有妻子與小孩，得知噩耗，悲痛萬分，警政署也將林員英勇救難的義舉提報為因公殉職，從優撫卹，並由林員的黃姓妻子代表領受。由於黃妻與二個孩子目前都居住在新北市新莊地區，目前妻子也在擔任臨時工，家中的長女與次子都相當優秀，目前都是大學在學生。

此外，署長也前往三重警分局慰問警員洪廷宇，洪廷宇的弟弟洪羽頡，警專34期畢業，2017年10月23日才剛到桃園市警察局楊梅分局埔頂派出所報到，結果在同月30日晚間10點前往派出所上班的途中，在楊梅區高尚路41號附近，與1輛曳引車發生擦撞，經過連夜的搶救仍不幸宣告不治，讓家屬哀慟不已。

當年哥哥洪廷宇為了完成弟弟的遺志，大學畢業後毅然決然的報考警專第37期，並在2019年7月的暑期實習中，放棄選填離家近的派出所實習，特地選回弟弟生前服務的單位楊梅分局埔頂派出所，只為了履行當時對弟弟的承諾。

洪廷宇畢業後，為了能就近照顧爸媽，他選擇新北市政府警察局三重警分局，因為表現優異，也被派到偵查隊擔任刑警工作，去年他的刑責區發生重大銀樓強盜案，他與學長不眠不休，全力投入偵辦，終於順利破案，也成了他從警生涯中破獲的第一件重大刑案，格外具有意義！

署長陳家欽表示，警察是大家庭 充滿不確定性跟危險性，過去為了保護人民或是救災因公殉的人，他們功績貢獻我們永遠緬懷在心，對於遺眷我們充滿感恩，看她們把孩子教得很好，一些年節，警政署都會派各級幹部包括我在內，親自慰問遺眷，一方面緬懷同仁，一方面看遺眷是否在生活上有困難，是否需要協助，我們責無旁貸，警察是大家庭，他們永遠是我們子弟。