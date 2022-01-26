民進黨市議員周永鴻26日抨擊，市府取消北屯區太原段社宅計畫並高價賣掉土地，未將涉及審議區段徵收配餘地標售的「台中市區段徵收委員會」會議紀錄對外公開。市府強調，早已副知台中市議會，作業符合程序，絕無黑箱作業。

周永鴻要求市府公開區段徵收委員會會議紀錄，不讓市府賣地決策有黑箱餘地，許多市民質疑盧市府取消位於北屯區太原段社宅計畫並高價賣掉土地，有帶頭賣地炒房之嫌。

周永鴻要求市府應該公布會議紀錄，不要讓市民對盧市府「黑箱作業，圖利財團」的印象。

周永鴻説，市府要決定標售區段徵收配餘地，以及處理讓售程序，都經過區段徵收委員會，根據〈台中市區段徵收委員會設置要點〉，委員會任務之一是「土地徵收條例第四十四條第一項第五款規定之其餘可供建築土地處分事宜」。

但地政局網站上僅看得到決定台中市公告地價的「地價及標準地價評議委員會」會議紀錄，決策區段徵收配餘地標售事宜的區段徵收委員會會議紀錄至今則都未對外公開。

周永鴻要求地政局公佈歷年的會議紀錄，拒絕市府賣地決策流程涉黑箱。

對此，地政局表示，公開標售實際作業全依「台中市區段徵收委會設置要點」辦理，均符合程序，絕無黑箱作業情事。

地政局今年1月18日已發中市地區二字第1110002653號函，提供2019、2020及2021年台中市區段徵收委員會提會審議案由及決議事項資料予議員，並副知台中市議會在案。

地政局強調，北屯區太原段140地號土地為廍子地區區段徵收區段徵收取得的配餘地，2019年委由專業不動產估價師調查市場行情，並依「台中市區段徵收委會設置要點」提經台中市區段徵收委員會審議。

經委員充分討論後同意照案通過此案訂定的標售底價，於同年依土地徵收條例第44條規定辦理配餘地(太原段140地號)公開標售事宜，標售所得全數撥入台中市實施平均地權基金，用於充實市政建設、弱勢族群補貼或其他社會福利。