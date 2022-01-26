【旅遊經 編輯部報導】春節9天連假即將到來，遊客欲前往新北風景區請注意，尤其除夕當日，新北市十分瀑布公園、深澳鐵道自行車、碧潭商店街將於除夕(1月31日)全天暫停營運，大年初一至初六恢復正常營運，其中十分瀑布公園的入園時間為9時至16時30分（17時閉園），深澳鐵道自行車採預約制，請遊客需先行至深澳鐵道自行車官網購票。菁桐天燈館則於除夕(1月31日)及初二(2月2日)兩日暫停營運。

各遊客中心除夕服務至中午，圖為猴硐資訊站（圖片：新北市政府觀光旅遊局提供）

遊客中心及旅遊服務中心方面，包括烏來遊客中心、烏來瀑布遊客中心、十分遊客中心、九份遊客中心、水湳洞遊客中心、猴硐資訊站、淡水捷運站旅遊服務中心、瑞芳火車站旅遊服務中心、板橋火車站旅遊服務中心、新店捷運站旅遊服務中心等，除夕當天只開放至中午12時，大年初一至初六恢復正常營運。

相關訊息可至新北市觀光旅遊網(https://newtaipei.travel/ )查詢；深澳鐵道自行車預約或相關事宜可至深澳鐵道自行車網站(https://www.railbike.com.tw/) 查詢。

圖片：新北市政府觀光旅遊局提供