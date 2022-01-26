因本土疫情延燒，中央流行疫情指揮中心日前宣布民代禁止跑攤，但國民黨台北市議員徐巧芯就發現仍有政治人物違規，因此在臉書上將證據公開，想不到卻疑似被反酸「民代應該好好做事，不要只會罵人」，讓徐巧芯忍不住說「邏輯真的要加油捏」。

徐巧芯在臉書發文表示，因為疫情延燒的關係，中央在1月22日宣布「民代暫停跑攤」的防疫新規定，但23日徐巧芯仍接到民眾檢舉，指出台北市議員許淑華仍在市場掃街，她因此在臉書公開相關資訊，並說「蒐集資料以後一併檢舉」。

不料許淑華的道歉文卻不到一天就消失，還在臉書留言稱「奉勸民代應該好好做事，不要只會罵人」，讓徐巧芯忍不住說「也不是說我很想罵人，只是看到Bug會忍不住揪出來！」

徐巧芯指出，22日的防疫新規定「明明大家都知道，她老大姐還是照跑不誤」，但她本認為當天就算了，可以推說還沒發摟（follow）到，想不到許淑華23日仍到市場發春聯，明顯違規成為防疫破口，「因為已經第二次了，我就公佈在臉書上，並且附照片在留言佐證」。

徐巧芯說，雖然許淑華接受訪問時說的話讓她根本「聽不懂在講啥」，還在臉書上PO了一樣的內容，但當時她本覺得「反正大家都不要跑，遵守規定就好」，結果許淑華事後刪文，還疑似暗指自己不做事都在罵人，讓她忍不住直接留言表示「幫忙抓出違規的防疫破口，就是在做事啊」，更說「邏輯真的要加油捏！」