【旅遊經 編輯部報導】

根據Booking.com所公布出2022 年「全球最好客目的地」排行榜，其中第一名由阿爾卑斯山腳下的斯洛維尼亞上卡尼奧拉區奪下，緊接著是挾帶著連兩年入榜氣勢的「台東縣」攻佔第二名！其餘三至五名則依序為澳洲塔斯馬尼亞州、奧地利布根蘭邦與島國塞席爾；或以城市劃分，「全球最好客城市」榜單則由具有岩壁石窟建築奇觀的義大利馬泰拉拿下全球第一名，緊接著為斯洛維尼亞的布萊德，以及廣受旅人喜愛的台東市再度登榜，顯見台東的熱情好客魅力，以及旅宿的高品質持久不衰，再次領先全球熱門目的地，成為台灣之光攻佔排行榜。而台東也是台灣的後花園，許多民眾均會利用休閒假日至台東放鬆旅遊，更何況面臨長達九天的春節連假假期。

表：Booking.com提供

但由於國內疫情持續升溫，因應春節9天連假「東漂」旅遊及返鄉人潮，台東縣府將持續在各旅遊服務中心、交通場站和公厠強化清潔消毒工作，並加強旅宿業者的防疫宣導。此外，也將在台東縣府觀光旅遊網推出春節旅遊懶人包。台東縣政府表示，今年春節自1月29日到2月6日共計9天，假期時間長，國內旅遊首選的台東，預期將吸引許多民眾「東漂」來享受自然環境及多元文化，來一場放鬆悠閒的Long stay。

多良車站(圖：台東縣府提供)

客家文化園區(圖：台東縣府提供)

國際地標(圖：台東縣府提供)

鐵花新聚落-台東波浪屋(圖：台東縣府提供)因應疫情升溫，為避免群聚，建議民眾可多規劃在戶外開闊空間的行程，例如自行車慢漫遊或是古道、步道健行，在運動中享受台東清新空氣和純淨無汙染的環境，感受緩慢慵懶的慢活氛圍。此外，若擔心塞車，民眾也可安排定點的深度旅遊，透過部落體驗DIY活動，感受在地文化的生命力，融入台東慢生活。

為服務廣大旅客，春節期間1月31日 (除夕)至2月6日(初六)台東轉運站、台東火車站和台東航空站旅遊服務中心不打烊。火車站及航空站旅服中心春節服務時間為每日08:00-18:00、台東轉運站旅服中心1月31日除夕營業時間為08:00-17:00，初一開始恢愎正常08:00-21:00營業，提供旅客完整的旅遊諮詢服務。

在公共交通運輸部分，台東市區公車普悠瑪客運除了31日(除夕)當天服務至19時止，以及2月1日(初一)早上8點以後開行外，其餘時間皆照常營運；鼎東客運山、海線春節期間皆照常營運，鼎東客運海線【8181玉里-成功】將配合台鐵夜車時間加開班次；台東縣計程車春節費率加成實施期間為1月29日至2月7日止，期間內全日按夜間加成標準收費，並另加收50元整。

春節不想人擠人還有另一種新選擇，台東縣政府於去年新設「多良車站」、「池上天堂路」「杉原灣」、「富山漁業資源保育區」、「金樽漁港」5支設高解析觀光攝影機，除了這5支縣府設置即時影像外，加上東管處及縱管處於台東境內設置景點影像一共有10支，民眾可至「台東觀光旅遊網（https://tour.taitung.gov.tw ）—療癒幸福小棧-即時影像專區」裡，感受春節期間零時差同步直播，即使無法前來台東的民眾也可以在線上一起感受台東之美。

也提醒遊客，為保障旅遊的安全，旅客應選擇合法之旅宿業者，遊客可以在「台東觀光旅遊網」或交通部觀光局「台灣旅宿網」查詢到合法登記之業者名單，安心入住。想從事露營活動的旅客，除了選擇合法露營場地，也應避免進入危險地區或水域並提高警覺注意安全，台東縣合法露營場資訊可至交通部觀光局網站露營專區查詢。

圖片：台東縣政府提供