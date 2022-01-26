輸尿管卡結石時，正常應求助於醫師，但有一說是「做愛能有助於排出輸尿管結石」，是否是真的呢？北醫附醫泌尿科醫師陳偉傑、羅詩修在臉書粉專分享，有研究顯示，做愛確實能幫助輸尿管排出結石，而且一週做愛4次，效果比口服藥、傳統療法更有效。

臉書粉專「泌密會客室 - 陳偉傑醫師 x 羅詩修醫師」近日分享，土耳其泌尿科醫師多洛奧盧（Omer Gokhan Doluoglu）針對做愛是否能有助輸尿管結石排出進行研究，將患者分成3組，第1組採用「愛愛療法」，每週做愛3到4次；第2組為「服用口服藥」；第3組則是「傳統治療」。

經過2週的實驗後發現，愛愛療法對於6公釐內的小結石排除狀況最佳，成功率高達83.9%，結果也跌破眾人眼鏡。不過為何做愛能幫助輸尿管排出結石，醫師認為可能與「動」有關，有時在診間也會請患者跳動，幫助結石鬆開才比較好排除，但結石狀況若已到了會疼痛的地步，還是要趕緊就醫，不能只靠偏方治療。

醫師進一步說明，預防還是勝於治療，患者發現腎結石應盡早處理，當結石在腎臟裡形成時，身體並不會感受到痛，一旦結石跑到輸尿管裡，就會引發各種身體疼痛，如果又剛好堵住輸尿管，甚至會引發急性腎衰竭、腎臟感染發炎，嚴重可能導致敗血性休克，建議患者在結石引發問題前，就要先將結石排除，避免塞住輸尿管造成尿毒症、洗腎等問題。

此外，如今治療結石的方法有很多，目前最新技術是「軟式輸尿管鏡碎石術」，可處理2公分左右的結石，利用可彎曲、軟軟的輸尿管鏡，從膀胱經輸尿管再進入到腎臟，再利用碎石器或雷射將結石打碎後撈出，不僅可處理輸尿管結石，更能直接處理腎臟結石，術後沒有傷口，且恢復快速，平均住院2到3天即可出院。