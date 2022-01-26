據「自由亞洲電台」(RFA)報導，隨著中國大陸與寮國在湄公河上游廣建水壩，導致湄公河下游水位變低與缺乏沉澱物，不但影響生態系統，更波及靠河謀生者的生計。不只泰國人擔心，連寮國民眾也憂心湄公河正在乾涸。然而，寮國官員卻指出，關鍵還是在大陸身上；換言之，大陸決定放多少水出來，影響著下游枯竭或泛濫。

報導指出，部分寮國人與泰國人，憂心湄公河因水壩而導致下游乾涸，進而讓依靠河流取得生活必需品的人無法謀生。對這些人而言，湄公河是提供水、食物與經濟收入的衣食父母，如今卻面臨生態改變的危機。

當地人表示，儘管氣候變遷是該地區近來發生乾旱的因素之一；但最直接而根本的原因，還是中國大陸與寮國政府在上游大興水壩。在湄公河流至下游並用於農業與其他用途之前，這些水就被上游水壩截走。

報導引述專家看法，水壩導致湄公河流域的週期性乾旱影響更為嚴重，更讓河流「脈衝效應」消失，而後者為農業與漁業帶來重要的水與養分。

到了湄公河下游，能捕獲的魚愈來愈少，有時水位甚至低到人們可以直接徒步橫越河流。然而，隨著寮國計畫興建更多水壩來提供水力發電，農民與漁民憂心最壞的情況還沒來到。

泰國黎府湄公河沿岸的1名村民表示，「湄公河因水壩而乾涸。我們擁有的水壩越多，河流水流就越不足。沒有人試圖補償或協助我們解決這個問題」。

越南湄公河三角洲有「糧倉」美譽，但由於海平面上升導致土壤鹽化，農民為求生存，將一塊塊原為綠油油的稻田闢為養蝦池。(圖/中央社)

※湄公河：世界生物多樣性最豐富的河流之一

湄公河是全球生物多樣性最豐富的河流流域之一，擁有超過1,100種魚類。其不但是世界上最大的內陸漁業，更是寮國、泰國、柬埔寨與越南等國7,000萬人的重要食物來源。

但是華府史汀生中心引述湄公河委員會數據，指出過去3年是湄公河流量有紀錄以來最低的3年；其中，又以2020年為最嚴重。

泰國湄公河人民網路的1名成員表示，「湄公河流量嚴重下滑，導致多處水位下降。在寮國首都永珍的桑通、泰國梨府的北衝之間，甚至出現部分地段可步行穿越」。

寮國札雅布里（Xayaburi）的漁民表示，「湄公河水位有時低有時高，我在札雅布里水壩能釣到的魚，遠比水壩下游的區域釣到的魚還來得多」。

※寮國：共78座水壩營運中

在寮國，札雅布里水壩與棟沙宏（Don Sahong）水壩是其一系列水壩計畫的前兩座，已於2020年完工；另3座仍處於規劃或早期建設階段。透過興建水壩，寮國希望水力發電並售往鄰國，特別是泰國。

報導指出，寮國有78座水壩營運中，且簽署共246個水力計畫備忘錄。雖然寮國想藉此向泰國售電獲利，但泰國是否有意願購買仍存有變數。此外，大陸在湄公河上則經營著至少11座巨壩，至少還有2座正在計畫中。

寮國漁民則補充，湄公河計畫中的大壩，如龍坡邦水壩（Luang Prabang）與薩納坎水壩（Sanakham dam），都會讓乾旱更嚴峻。「不會再有魚了，我不希望河流上方興建任何水壩」。

※寮國官員：湄公河水量取決於北京

寮國首都永珍市場也明顯感受到魚獲的缺乏。魚販表示，「今年，我們並沒有足夠的魚可以賣；與去年相比，今年魚成為稀有物品」。另1名魚販則表示，已經連續2週買不到任何魚。

1名與湄公河委員會合作的寮國官員在訪問中指出，湄公河的水位取決於大陸釋放的水量。「當上游流出的水很少時，下游水流自然減少。有時，北方的水量過多，就放出過多的水，這也是湄公河下游有時乾燥，有時洪水氾濫的原因」。

圖為湄公河上逐水而居的漁民。(圖/新華社)

不過，湄公河委員會與湄公河水壩監測機構近日聯合發布調查報告，報告卻澄清湄公河乾旱的主要原因是雨季缺乏降雨。華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）的艾勒（Brian Eyler）表示，「除了雨季缺乏降雨，沒有別的因素可以解釋流量為何產生如此大的差距」。

他補充，「整體來說，在過去3年低流量期間，湄公河流域的大多數水壩經營模式與先前高流量或正常流量時，並沒有不同。只不過，在流量相對低的時刻，上游截水的做法，等於在湄公河體系中抽出更多的水。這意味著在乾旱時期攔水，對湄公河的傷害更深」

他認為，漁民與農民的恐懼，反映出的事實是「離水壩愈近的人受水壩攔水的影響也最明顯」。

※解鈴不只需要繫鈴人

湄公河委員會則在新聞稿指出，乾旱持續對農業生產與漁業產生影響，並為湄公河沿岸與賴此維生的民眾帶來經濟壓力。「它還威脅河流生態；在過去5年，河流缺少沉澱物與水生物種的食物，導致河流由赤紅色變為藍色。水位下降一半以上，在乾季氾濫，在雨季卻乾涸，這些都不正常，並影響生態系統、自然資源、環境與魚類族群」

聲明強調，積極的合作很重要，「不僅是中國，而是需要所有湄公河委員會的成員共同合作解決問題」。