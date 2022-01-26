英業達集團旗下太陽能事業英穩達科技公司，去年12月才宣布破產，卻被檢衛查出，前年未經核准製造醫療器材下，就在桃園大溪工廠生產新冠肺炎採檢棒，桃園市衛生局接獲檢舉上門查扣醫療器材，謝姓董座也被依法送辦，他坦承不諱，桃檢審酌他沒前科並積極補正，後已取得許可執照，予以緩起訴1年。

檢衛調查，英穩達謝姓董座，明知非經核准不得擅自製造及販售醫療器材，竟在未有醫療器材製造工廠登記、和未領有製造業藥商許可登記執照下，在大溪仁和路的工廠內，生產3款採驗新冠肺炎的採檢棒，包材上還註明用途是「類似採檢人體口、鼻、耳內的檢體，是採驗新冠肺炎的採檢棒」。

桃園市衛生局接獲檢舉，2020年10月22日上門稽查，查扣大量採檢棒和包材，經食藥署檢驗確認是醫療器材，衛生局將56歲的謝姓董座函送偵辦。

謝男坦承不諱，桃檢認謝男涉犯藥事法未經核准擅自製造醫療器材罪，審酌他無前科，僅因一時失慮觸法，犯後坦承犯行、深表悔悟，並積極補正取得製造藥商、販賣藥商執照，後已為合法製造、販賣醫療器材的廠商，且所生危害非鉅。桃檢偵結後予以緩起訴1年，謝姓董座應向國庫支付2萬、英業達公司則要支付8萬元。

英穩達科技因負債總額高達22億元，2021年12月已由母公司、科技大廠、電子五哥之一的英業達，代子公司宣布破產。