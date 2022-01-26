第19屆SBL超級籃球聯賽年節封關前，裕隆納智捷 洋將托倫‧瓊斯（Torren Jones）在上周繳出平均26.5分12籃板的優異表現，帶領裕隆納智捷在封關前搶下二連勝，而展現禁區強大破壞力的瓊斯，獲選SBL第五周單周最佳球員。

瓊斯加入裕隆之後，在SBL禁區的宰制力及得分破壞力，讓各隊把守禁區大個子吃足苦頭，獲選單周最佳球員的他也謙虛表示「我想要把這份榮譽歸給我的神，如果沒有隊友我也無法得到這個獎項，我目標只是幫助團隊成功，如果這能讓我得到MVP那我很樂意」對於來到SBL賽場的目標「就是贏得總冠軍，我的基因裡就是要贏球，我也願意為裕隆做任何能夠幫助團隊成功的事情」

裕隆總教練邱大宗則對於瓊斯來台後的表現則表示「瓊斯是一名非常職業化的球員也是一名非常敬業的球員，球場拼戰精神及鬥志非常高昂。期許他能快速的提升禁區攻防作戰更細膩的攻防要領，幫助球隊完成冠軍的使命！」