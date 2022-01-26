立委劉建國不滿電視節目主持人陳斐娟，3年前在臉書PO文指「劉建國是愛情騙子」，提告要求陳女賠償50萬元、刪除臉書文章並在臉書張貼道歉啟事3天，一審及二審都判劉敗訴，最高法院發回後，台灣高等法院更一審仍判劉敗訴，陳女免賠免道歉。可上訴。

法官認為，民意代表對於配偶或伴侶有無感情不忠或欺騙行為，涉及選民對該民意代表之道德、品格是否無瑕、該民意代表待人處事、問政糾錯是否公正、誠信等之判斷，應認與公共利益有關。

合議庭表示，李婉鈺在2016年曾在其臉書網頁張貼與劉的合照，劉也在同年6月間發聲明澄清其與李交往過但感情已劃下句點，而李上電視節目錄製在開錄前，接受陳的訪談時，確曾提到質疑劉為何要騙她等語。

法官指出，陳女依其訪談之脈絡及李女前後陳述意旨，判斷李所說「騙」字，是指稱劉建國違反雙方一起召開記者會之約定，自行發聲明向記者說其2人感情已劃下句點之事，係有相當理由信任李所述為真而為評論。

合議庭表示，陳女以第三人立場在粉絲專頁貼文，擇取李所說之「騙」字為標題用語，縱其貼文用語與李的用語並非分毫不差，但其陳述的主要事實尚稱相符，無從認其貼文是惡意侵害劉建國名譽，劉的請求無理由，判決駁回。