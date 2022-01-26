龜山警入傳統市場宣導財不露白、防扒竊、防詐騙、酒後不開車。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

龜山警入傳統市場宣導財不露白、防扒竊、防詐騙、酒後不開車。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

龜山警入傳統市場宣導財不露白、防扒竊、防詐騙、酒後不開車。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

龜山警入傳統市場宣導財不露白、防扒竊、防詐騙、酒後不開車。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

防疫也要防竊！春節期間將至，民眾趕辦年貨，傳統市場人潮擁擠，龜山警分局犯罪預防宣導團今日上午進入中和南路傳統市場，宣導民眾落實防疫規定，保護好隨身包包財不露白，防止扒竊、防詐騙，提醒春節尾牙期間酒後不開車，開車不喝酒，現場發送春安口罩和紅包袋組宣傳品，希望大家都能平安健康過新年。

偵查隊副隊長祿青翰表示，民眾迎接虎年趕辦年貨，今日上午偵查隊結合龜山派出所前往龜山區中和南路傅統市場做犯罪預防、交通安全宣導遊行，因應疫情嚴峻，現場發送春安口罩和紅包装組，員警手持宣導告示牌發送文宣單，向民眾店家宣導人潮擁擠就是扒手下手的好機會，只要落實保持防疫距離，保護好隨身包包，宣導防扒竊之觀念，以往春節期間會出現金光黨以詐術「貪」騙取民眾財物，提醒民眾千萬不要被引誘。

祿青翰也說，春節期間三五親友相聚小酌，千萬不要酒後開車，行駛路口應禮讓行人，目前龜山分局在「龜山讚警」臉書提供春節疏運交通資訊，民眾提醒鉅額現金護鈔服務、新年出遊踏青護家園服務的措施，均可向轄區派出所申請。

龜山分局分局長蔡啟仁特別呼籲，年節將近，加強重要節日安全維護工作期間，透過宣導、偵查作為多管齊下，在治安、交通持續努力，力求治安平穩、交通順暢，讓民眾安心過好年。

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