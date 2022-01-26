中小企業信用保證基金2021年12月起於北、中、南及花東地區辦理「走過疫情，迎向曙光」信保學院系列活動，邀請近年國家磐石獎、小巨人獎及創業楷模獎等得獎或具在地特色送保企業主擔任主講人及與談人，分享創業經驗及如何掌握產業契機，協助企業接軌ESG。

信保基金表示，活動並邀請經濟部與銀行代表綜合座談，及在地金融機構現場提供諮詢服務，綜合座談時則以ESG（永續環境、社會責任、企業治理）為題，由政府、產業界與金融界共同探討如何做好企業治理、善盡社會責任，共創永續。

信保基金指出，針對政府持續紓困振興、協助新創、弱勢族群、拓展海外市場、數位及能源轉型等政策，信保基金積極推動辦理切合實務需求的保證商品，如各項紓困振興專案貸款、青年創業及啟動金貸款、國家發展優惠保證措施等信用保證，落實政府賦予協助企業順利自金融機構取得融資之政策使命。

2021年信保基金協助保證戶取得近1兆6000億元融資，協助政策推動執行有成，促進經濟發展，各項重大工作目標均戮力達成。該基金說明，其中保證融資餘額、保證戶數及穩定就業機會等指標項目均創下歷史新高，年底保證融資餘額近1.63兆元，較2020年底1.31兆元成長24％，保證戶數193萬戶（含勞工紓困貸款保證戶），較前一年的119萬戶成長62％，穩定209萬餘個就業機會，較上年191萬餘個成長9％。

另為協助受疫情影響的企業度過難關，持續辦理各項紓困貸款信用保證業務，自2020年陸續開辦後截至2021年底，提供近1兆3000億元融資信用保證。且為協助青年創業取得營運所需資金，賡續辦理「青年創業及啟動金貸款信用保證」，截至去年底，共計辦理近8萬件，協助取得逾650億元融資。

展望2022年，信保基金仍將為協助企業營運穩健發展而努力，秉持設立宗旨及使命，戮力配合政府施政重點，積極推動及辦理六大核心戰略產業、新創及創新事業、小微企（事）業、數位及能源轉型、發展ESG企業等相關信用保證業務，促使企業順應國際潮流邁向永續。