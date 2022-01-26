台北市法務局今日發布消費資訊指出，一頁式廣告詐騙橫行，不少消費者透過超商取貨付款後才發現是詐騙包裹，因賣家多屬境外業者，消保官已協調4大超商業者協助處理退款，未來只要透過超商線上申訴平台或客服中心立案，便能有效讓損失降到最低。

法務局指出，一頁式廣告詐騙爭議案件逐年增加，業者利用各大超商貨到付款方式收取價金，因賣家多位於境外，消保官僅能透過代收貨款的物流業或超商協助聯繫廠商處理，為保障消費者權益，除先前已提供處理機制7-11、全家外，這次協調另2家超商加入服務消費者行列，即日起萊爾富及OK超商也能協助處理退款。

北市消保官龔千雅提醒，一頁式廣告詐騙賣家經常在臉書、IG、LINE等社交軟體購買贊助廣告，內容多為擷取正版業者圖片製作成山寨版網頁，以吸睛的促銷價格、不滿意包退及7天鑑賞期等文字誘騙消費者下單，再提供超商貨到付款方式降低消費者戒心，實際上則寄出不符圖文的劣質商品。

龔千雅說，因一頁式廣告詐騙常於頁面上秀出便利商店Logo，以獲取消費者信任，並且透過全台綿密的超商網絡及24小時都可取貨付款便利性，使消費者便於取貨而下單購買，此類貨到付款服務成為吸引消費誘因。

龔千雅表示，超商究非出賣人，消保官為避免消費者後續難以向境外業者請求退貨退款的風險，請四大超商協助，除於各官網揭露處理流程外，超商將追蹤廠商的退款進度，並對合作廠商篩選，另外也持續強化門市人員教育訓練，消費者隨時可利用電話或上網查詢退款進度。

另外，龔千雅說，最近有不少消費者收到「幽靈包裹」，實為不肖賣家在消費者並未訂購商品的情況下主動寄出商品，並發送到貨通知簡訊，誘使消費者前往取貨付款，建議民眾收到這類簡訊，應先核對自己的購物清單、賣家名稱、貨運編號及費用，不隨便取貨，以免詐騙包裹魚目混珠。

北市法務局消保官自製宣導影片（https：／／www.youtube.com／watch？v=t7T0TYA3Igs），教導民眾如何辨識一頁式廣告詐騙，公開詐騙集團話術及告知消費者正確的退款管道，歡迎消費者轉傳分享，避免落入詐騙陷阱。