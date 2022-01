33歲香港長腿女神連詩雅有傲人172公分身高,光是腿長就有42吋,擁有模特兒好身材的她最近她上節目討論兩性關係,卻坦言談戀愛時很沒自信,曾被男友劈腿一年,還語出驚人表示願意原諒對方說自己肉體出軌,「就算他說喝醉了,甚至被強姦那些話,我可能還是會原諒他」。

連詩雅身材纖瘦高挑,還有22吋紙片腰,早年她便是以這樣的亮麗外貌被星探相中,擔任模特兒出道,之後又和TVB簽下歌手合約,因從小認識方大同又曾隸屬同一唱片公司,有「方大同師妹」封號,2011年她轉換跑道拍電影《喜愛夜蒲》,因此得到香港電影金像獎最佳新演員提名。

人美的連詩雅,感情路卻相當波折,2012年她和饒舌歌手K-Chek(曲赤)的不雅照在往上流出,一度重創她剛出道時的女神形象,再加上與有婦之夫富二代過從甚密疑雲,讓連詩雅形象一度掉到谷底,花了10多年才逐漸洗清汙名。近日,她和蝦頭(楊詩敏)主持《絲打圍爐》大聊兩性議題,其中一集請來來賓衛詩雅分享主題「劈腿男」,連詩雅竟自曝曾被前男友劈腿一年。

連詩雅說,那年前男友就在她眼前不斷偷吃,她警告對方:「我知道了」,但前男友竟回她:「那又怎樣?」讓她覺得對這人相當失望,後來衛詩雅提到無法接受對方肉體出軌,連詩雅則說自己寧願另一半跟她說是一時喝醉甚至是被強姦都沒關係,她還有可能會原諒男友,但男友若是跟她坦承自己精神出軌已經喜歡上第二個人,連詩雅便會對這人徹底失去信任,認為對方就算回頭,也不可能再得到前男友100%的心。

去年連詩雅放出美照,可見她黑色低胸細肩帶禮服上身,下半身僅有一件透明薄紗,大露長腿及黑色底褲,性感指數破表,引來網友回:「這麼冷還穿這麼少,小心著涼」、「you are so pretty and cute」、「好靚呀,好性感呀,好美呀」、「這條裙好靚呀!好襯你呀」。