網路投保發展，產險、壽險大不同。據金管會統計，2021年產險業網路投保共287.5萬件，比前年成長63.8％，網投保費達23億元，亦成長37.9％，反觀壽險業的網投件數僅13.2萬件，年衰退21℅以上，網投新契約保費僅4.78億元，年衰退34％。

產險業新掘起的網投疫苗險、防疫險快速成長，躍升為其網投第三名保單，壽險業則「喊冤」，表示產險已開放網路投保防疫險，但壽險仍未開放，競爭上「不公平」。

以壽險業2021年新契約保費1兆480億元來看，網路投保的業績僅占不到0.05％，貢獻度極「微小」，但產險業的網投業績則可占其簽單保費的1.1％以上，同時因應純網路保險公司即將誕生，預期受影響較大的產險業，亦有加速發展網路投保的趨勢。

保險局亦分析，壽險2021年網路投保前三大業績，分別是新契約保費有4.31億元的利變年金，等於占壽險業全年網投業績90％以上，但比起2020年仍是衰退36.5％，保險局副局長張玉煇表示，主要是網投利變年金宣告利率下降，造成買氣不如以往。

壽險網投第二名險種是旅行平安險，全年大約有1700萬元的新契約保費，年衰退19％，主要還是疫情連二年造成民眾無法出國旅行，網投旅平險根本賣不動。 第三名是新掘起的定期壽險，去年網投新契約保費900萬元左右，這種分期繳、保費低，但被保險人死亡才領得到的險種，目前接受度仍有待強化。 產險網投前三名險種，第一名依舊是汽車險，全年有11.24億元，占產險網投績的48.9％，主要是網投保費較便宜、續保方便，但去年網投汽車險保費仍是比前年衰退7.9％，少了近1億元。

第二名險種是機車險，有8.77億元，年成長174％，同樣也是訴求保費相對比一般通路便宜，且投保或續保方便；第三名是新掘起的網投疫苗接種綜合保險，年保費1.2億元。