藝人范少勳日前出席101精品活動，傳出有確診者足跡，他與郭雪芙、鍾承翰、唐振剛正在拍攝時創影業2022年都會精品劇《因為你如此耀眼》，劇組接獲通知後已完成全員快篩，全部都是陰性，時創影業、製作人、導演討論後，決定今日劇組休息一天，嚴密做好防疫工作。范少勳上午也前往醫院進行PCR檢測，目前等待檢測結果出爐。

《因為你如此耀眼》由導演洪伯豪執導，備受矚目的新星范少勳擔綱男主角，與郭雪芙、鍾承翰等實力派演員有精彩對手戲，預計下半年與台灣觀眾見面。