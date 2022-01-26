湖口鄉衛生所26日上午提供BNT疫苗，民眾接種意願高，現場大排長龍。（莊旻靜攝）

新竹縣長楊文科（左三）致贈橘子，為湖口鄉衛生所醫護人員、志工打氣。（莊旻靜攝）

湖口鄉衛生所26日上午提供BNT疫苗，民眾接種意願高，醫護人員馬不停蹄為民眾接種。（莊旻靜攝）

新竹縣長楊文科（右二）、衛生局長殷東成（右一）感謝醫護人員的付出，向醫護鞠躬致謝。（莊旻靜攝）

因應本土疫情延燒，新竹縣衛生局加開第3波苗接種站，其中湖口鄉25日至28日就有6場，其中5場由湖口鄉衛生所舉辦，新竹縣長楊文科26日一早前往視察接種狀況，由於民眾接種意願高，現場排隊也絡繹不絕，不過秩序大致良好，楊文科也提醒民眾仍須戴口罩、勤消毒，並向醫護人員致謝。

基層衛生所在疫情中肩負重責，不僅須協助疫情調查、居家隔離等任務，在診所較少的鄉鎮，也一力承擔起疫苗接種的責任，湖口鄉衛生所透露，先前負責王爺壟運動公園的大型接種站，後續移至信勢村集會所，不僅動員全所人力、志工，在大型接種站也請救護義消協助出動。

26日上午，湖口鄉衛生所同樣全所總動員，15名醫護、7名志工依序協助民眾填妥接種意願書、健保卡過卡、問診、注射疫苗，由於26日上午為BNT疫苗，年滿12歲以上民眾即可接種，有青少年未附家長同意書，志工也協助聯繫，確認家長同意後才「放行」。

由於民眾接種意願高，排隊長龍一度到湖口鄉公所前，不過有民眾表示，排隊到完成接種時間約40分鐘，「還可接受」。湖口鄉衛生所也指出，隨到隨打提供 200劑疫苗，但才開放不久就超過300人排隊，原先預計9點開始服務，但因民眾排隊踴躍，便提早開始，也盡力「打好打滿」，增加民眾保護力。

楊文科也為醫護人員打氣，送上橘子給醫護及志工，感謝他們在疫情期間的付出，也提醒排隊打疫苗的民眾，務必戴妥口罩、消毒及保持安全距離。衛生局長殷東成表示，年節期間疫苗接種預計自初四開始，期間若有醫院有意願開放接種，也將待後續公告。

湖口鄉衛生所27日早上9點提供200劑高端疫苗、28日上午9點提供200劑BNT，天主教仁慈醫院28日下午3點則提供200劑BNT隨到隨打，均開放1、2、3劑接種。