藝人艾力克斯、李詠嫻與子女一家4口感情相當融洽，也時常在社群上分享全家人共同出遊與生活的和樂畫面，為了迎接即將到來的年節，艾力克斯、李詠嫻更是應景安排全家人換上象徵福氣的紅色系服裝大談過年計畫，除了歡慶新年外，艾力克斯、李詠嫻還有不同任務，那就是在這段期間趕緊打點好新家事務。

艾力克斯、李詠嫻去年底剛搬進新家，近期除了工作外，幾乎都忙於新家裝潢，艾力克斯表示：「其實過年最大的計畫就是想趕快把一切都整理好，但實在是太累了。」關於新家風格，夫妻兩表示家具挑選由一家4口討論，遇意見不同時就用投票決定，還購入白色系沙發，李詠嫻說：「以前孩子還小不敢買白色系沙發，不過現在擔心寵物Kirby會把沙發用髒。」

艾力克斯、李詠嫻夫妻各自對過年都有需遵循的傳統，長年在台灣定居後，他們的生活也加進許多台灣文化，像是家中放鳳梨等於「旺來」的概念，讓艾力克斯認為是非常有趣的融合；而年菜部分，過去常吃西式料理的他們，今年將嘗試中式料理菜色，這令艾力克斯相當期待老婆的好廚藝。

這2年受到疫情影響，艾力克斯與李詠嫻無法在過年期間與家人團圓，艾力克斯坦言：「因為我跟詠嫻的家人都不在台灣，過去只要過年一到，我們就是出國遊玩或是找家人，但這2年都無法如願出國，所以就變成留在台灣過新年，老實說真的很想念國外的家人。」

但他也表示因為這2年都在台灣過年，讓小孩們有不同體驗，他門總算有機會體驗收紅包，笑說：「小孩子說，好像過年留在台灣也不錯，可以收到好多紅包，我就回他們，你們拿紅包，可是我要包很多紅包，你們開心但我會心痛呀！」

對於新的一年，李詠嫻最大心願就是疫情能夠趨緩，回到正常生活狀態，讓她到夏威夷與外婆相聚，艾力克斯也表示希望能趕快見到在國外的家人，但現階段仍需要對疫情提高警覺，過年期間會與在台灣的親戚相聚但仍需謹慎，最後艾力克斯、李詠嫻也期待在工作上能夠恢復穩定。