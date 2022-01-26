新北地檢署昨日對民進黨立委高嘉瑜前男友林秉樞案正式起訴傷害等8項罪名。高嘉瑜委任律師李永裕質疑，林秉樞近期還在操作林父寫親筆信給媒體，認為移審後仍有羈押必要，而高嘉瑜對求償要求是其次，重點是要讓林這種人接受法律制裁。

林秉樞因在去年11月對高嘉瑜施暴、威脅散布不雅照等行徑，遭新北地檢署以強制、妨礙名譽、傷害、恐嚇等8罪起訴。

李永裕表示，當時檢察官聲押，是因林秉樞意圖不善並持有猥褻影像，但昨天的起訴內容並未被提到，不知道是否檢方還在偵辦，或其他什麼情況？重點在於，當時有提供資料給檢察官，還有其他被害女子被散布的證據，這部分不曉得是要起訴、不起訴或還是如何？

李永裕說，林秉樞的父親昨天提供親筆信給媒體，表示林秉樞長期知覺失調、容易失控等問題，但這部分應是親子天性，不須過度評論，但精神疾病不是拿來脫罪的藉口，誤導大眾並不恰當，會讓外界認為，是不是犯案後只要拿出精神診斷證明就能脫罪。

李永裕表示，這封親筆信剛好就出現在林秉樞被起訴後的時機，高嘉瑜也很懷疑是不是林在背後操作，但相信法官的專業性，也一定看過很多案例，不會讓被告利用精神上的抗辯來脫罪。

針對因有私密照被掌握，而被迫替林秉樞協助放案的2位女助理，李永裕說，高嘉瑜對於2位被害人是感同身受，也將心比心，不會去追究這2人的行為。

李永裕表示，高嘉瑜目前暫未打算對林秉樞提出民事求償，現在只希望林秉樞能受到法律制裁，至於賠償問題那是其次。林秉樞在去年11月29日媒體揭露此事後，仍持續恐嚇高，也構成羈押理由，若林秉樞至今仍否認犯行，就有繼續羈押的必要。

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