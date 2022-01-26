香港電視劇《青春不要臉》由余德丞、丁子朗及劉穎鏇領銜主演，台灣也有播出，24日的集數中，重現已故藝人翁美玲和鄧麗君的畫面，而翁美玲當年競選《射鵰英雄傳》黃蓉一角的內情也隨之曝光。

已故香港女星翁美玲1983年演出黃日華版《射鵰英雄傳》中的黃蓉，把角色古靈精怪與刁蠻任性的性格詮釋到入木三分，成功在演藝圈一炮而紅。由於她的演出實在太令人印象深刻，外界不禁大讚：「翁美玲之後，再無黃蓉。」以證明她的地位。

黃日華（右）、翁美玲在《射鵰英雄傳》中飾演郭靖與黃蓉，堪稱最登對的螢幕情侶。（圖／中時資料照）

不過，翁美玲卻在正紅時自我了斷，拍完《射鵰英雄傳》2年後便離開人世，得年26歲，轟動全港；傳翁美玲身亡前曾與當時男友湯鎮業在化妝室起嚴重的爭執，還哭吼：「我們分手算了！」讓外界瘋猜翁美玲可能是為情想不開，湯鎮業的演藝事業也因此跌進谷底。

事隔39年，翁美玲當年在《射鵰英雄傳》的倩影，再重新登上螢光幕，掀起回憶殺，許多網友紛紛悼念：「真黃蓉出現了！」、「可惜不在了」，也疑惑當年黃蓉選角是否公開招募，還有為何是由林嘉華協助試鏡「郭靖」而非黃日華。

翁美玲在《射鵰英雄傳》的畫面重現，讓眾多影迷懷念。(圖/《青春不要臉》截圖)

根據《香港01》報導，已故影視界資深製作人王天林當年開拍《射鵰英雄傳》前，確實辦了一場名為「理想黃蓉形象」的公開試鏡活動，負責協助試鏡的「郭靖」則為林嘉華無誤。這場大型試鏡一共吸引近3千人報名，翁美玲最終擠進4強，並擊敗另外3位選美小姐黎燕珊、呂靜紅及已故藝人司馬燕，成為最經典的俏黃蓉。

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