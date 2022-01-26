蕭如松藝術園區特別新增百件浴衣，提供遊客穿著搭配日式建築拍照，有如偽出國到日本。（羅浚濱攝）

今年是知名藝術家蕭如松百年冥誕，各項藝文活動已積極籌備，蕭如松藝術園區以水彩渲染畫家劉木林的旅情畫展打頭陣，春節期間除夕至初二不營業，2月3日初三即開園，遊客只要穿上日本浴衣，拍照和風感十足，有如偽出國到日本一遊。

蕭如松老師在竹東高中任教時，一年四季幾乎都穿著灰色短袖襯衫，生活非常節儉，上課時不苟言笑，私下非常平易近人，喜歡繪畫的學生都能感受他對藝術的執著。

蕭如松藝術園區面積不大，有松言堂、故松居、松恆廬、松龢廬、松香廬等5棟日式住宅，園中充滿濃濃的文化藝術氣息，故松居為蕭如松老師居住的所在地，書房及茶居室都保留，可了解蕭老師的行事低調，同時在黑板中的規定，也可以知悉蕭老師的教學及行事風格。

松恆廬展出蕭如松老師生平及畫作，松龢廬則是一處展覽館，松香廬目前是四方青松茶屋，提供美食及下午茶，園方並特別新增百件 浴衣，提供遊客穿著搭配日式建築拍照，有如偽出國到日本。

蕭如松藝術園區在巷弄內，周邊有停車場可停車，遊客也可從新竹市搭新竹客運至竹東站或惠昌宮站下車，走路3分鐘即可到達，若搭火車內彎線在竹東站下車，走路5分鐘亦可到達蕭如松藝術園區。

文化局正籌畫蕭如松百年冥誕藝術季，同時園區月月有活動，除首場劉木林畫展外，2月12日有剪紙花燈鬧元宵，2月14日新年浴衣祭，3月3日至20日玄大碩班展，3月12日迎春花，絲竹演奏，如松講堂，美食。

4月兒童節，脆梅製作，4月14日至5月2日黃天樺壓花展，5月8日母親節活動，親子孫浴衣服裝秀，5月18日如松講堂50＋人生，6月5日端午節彩繪之蛋，6月16日至7月3日張國徵展。

7、8、9、10月蕭如松百歲藝術節，有蕭如松百歲展、如松講堂-旅遊、松風畫會展等，11月23日如松講堂-文化。12月1日至18日古雅仁個展。