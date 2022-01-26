《英雄聯盟》（LoL）前世界冠軍的電競好手劉偉建（Toyz）去年9月間爆發涉毒案，震驚社會。台中地檢署偵結起訴Toyz等8人，追查出Toyz在2020年11月間出資60萬元，透過楊男、賴男向方男及江男購買大麻煙彈500顆，並找販毒下線劉男、李男及施男等人刊登通訊軟體訊息，以單價3000元至7000元不等販售牟取暴利，台中地檢署今天依違反《毒品危害防制條例》罪嫌起訴Toyz等8人。

檢察官並以Toyz身為公眾人物，有為數不少的年輕粉絲，言行應合於法度以免仿效，竟販毒牟取暴利，實屬不該，但審酌Toyz及賴男、李男、劉男及方男等在偵查期間，坦承犯行供出毒源、配合偵查，請求法官依法酌減其刑，以啟自新。

29歲的電競好手Toyz，自2020年11月間與21歲賴男、20歲楊男謀議販賣含有第二級毒品四氫大麻酚的大麻煙彈，透過20歲方男尋找貨源，從48歲江男找到綽號「鼠哥」男子有管道，方男在2020年11月16日在新北市蘆洲的1家土地開發公司內先展示大麻煙彈給Toyz看，數日後，又拿1顆到Toyz位於新北市三重住處樓下，提供給他驗貨。

Toyz為確認大麻品質，在2020年11月28日晚間駕駛紅色保時捷到三重某咖啡館與賴男吃飯，並在車內將大麻煙彈讓賴男驗貨，才與方男談妥以60萬元價格買500顆大麻煙彈，並約定在台中市交貨。

2020年12月21日，Toyz花2萬元指揮楊男取貨，楊男加入販毒集團後，Toyz再將毒品上游的方男、江男及鼠哥等人加入通訊軟體「Telegram」，聯繫交貨事宜。

隔天，楊男即到Toyz的三重住處拿60萬元現金，開車前往中市南興公園附近停車場，付款給「鼠哥」，並取得500顆大麻煙彈。楊男再將大麻煙彈轉交賴男，由賴男尋找下線販售牟利，並製作帳冊報表給Toyz管理。而江男從中分到9萬8500元利潤，再將1萬2000元分給方男。

賴男在2021年2月22日將2顆大麻煙彈及1台吸食器，以4300元賣給29歲施姓女藥腳，施女再以1萬2000元轉賣給黃男。賴男並在2021年6月間透過24歲劉男，拉進有銷售管道的22歲李男加入販毒集團，並約定以50％、25％及25％的比例朋分利潤。

賴男在2021年6月間寄4顆大麻煙彈給李男驗貨後，同年7月1日在中市西屯區的汽車旅館提供200顆給劉男及李男銷售，兩人透過「Telegram」刊登販賣毒品訊息，並先後以每顆3000元至7000元不等的價格，共賣給陳男、辛男及王男等人4顆。

警方在2021年8月3日佯裝買家，透過通訊軟體要向李男以3015元購買1顆大麻煙彈，未果。於6日後，再佯裝買家表達要以16萬元5000元購買154顆，雙方談妥約定在台中市南屯區李男住處大樓大廳交易，當場被埋伏警方逮捕，並查扣大麻煙彈154顆、手機及金融卡等贓證物，李男及劉男未將利潤上繳給賴男，賴男並將剩下大麻用完。

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