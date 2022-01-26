義大利頂級超跑製造商藍寶堅尼(Lamborghini)周二表示，該公司首款純電動跑車預計將在2020年代(2020-2029年)末期推出。
這樣的規劃也顯示出該超跑製造商對電動化的謹慎態度。公司執行長Stephan Winkelmann曾在去年指出，該品牌首款純電動車將在2020年代下半推出。
藍寶堅尼和法拉利、阿斯頓馬丁和麥拉輪(McLaren)等高效能超跑市場的玩家，過去以高性能和大馬力表現來支撐其高售價，現在正在努力解決，如何在不損失過去優勢之下，來轉向電池驅動的電氣化。
藍寶堅尼的首款電動車將是四座位的雙門休旅車，以承襲GT(Grand Tourers)跑車的傳統。
執行長重申，在接下來兩三年內，會對整個車系包括Huracan、Aventador超跑以及休旅車Urus推出混合動力版。
然而這一時間表卻落後於競爭對手法拉利。法拉力已經推出三款混合動力車，並承諾到2025年推出純電動車。
Winkelmann表示，今年的銷售量預估與去年持平；該公司去年出貨了8405輛車，訂單已經涵蓋生產計畫很大一部分。
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