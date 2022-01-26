今天暴增46例本土個案，其中有14例為桃園自貿園區群聚的個案，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，自貿園區採檢2789人採檢出5人陽性，都是本國籍的員工；另外在居家隔離或集中檢疫所的人之中，再增9人確診。

陳時中表示，桃園自貿園區本來就有102人確診，前天採檢因為在自貿加值園區當中，看起來沒有確診個案，但原本有兩家公司比較嚴重停工，昨天採檢2789人，採檢出5人陽性。都是本國籍的員工，且都是二採檢時確診，不過相關人員都在停工或居家隔離中，對社區感染影響較低。不過，亞旭還是必須維持停工。

陳時中也說，桃園自貿園區的確診個案，有9人在居家隔離或集中檢疫所被篩出陽性，而這9人都是一採陰、二採轉陽性，其中7人是外籍員工、2人為台灣員工。

由於自貿園區疫情趨緩，指揮官陳時中表示，目前除亞旭需持續進行採檢外，其餘廠商應能開始復工，但要定期做快篩。