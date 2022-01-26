民進黨高市議員擬參選人余宗熹出示照片指出，自己曾跟正國會接觸過。（余宗熹提供）

民進黨高市議員陳致中所屬選區前鎮小港區，黨內初選激烈，日前傳出正國會推派會計師余宗熹出馬，硬踩陳致中選區。陳致中昨接受專訪時駁斥，彼此沒有派系問題，還稱余並無獲推薦。對此，余宗熹今大動作反擊，並三問陳致中，砲轟對方扛著市長招牌，並打壓新人參選。

民進黨預計4月後舉行黨內初選，黨內已有6位候選人要競爭，最後將選出4位提名，但選戰尚未正式開打，戰火已猛烈。日前傳出正國會推派人選踩到陳致中地盤，使陳水扁致電給正國會雙巨頭，立法院長游錫堃、前交通部長林佳龍。

「正國會跟我們父子關係很好，彼此之間沒有派系的問題。」陳致中昨在專訪中直指，之前有位新人說他是正國會推薦，是游院長的子弟兵，導致許多支持者有疑問，後來經過查證才知道，並無推薦的狀況，這件事已經都說清楚了。

余宗熹今天強調，自己到底是不是正國會推薦人選，應由正國會說明表示，不應由任何人說明，並強調派系不應是選舉重點，人民才是選舉的核心。

余宗熹認為，議員天職本就是人民之代議士，自己出來參與民進黨高雄市議員黨內初選，一貫的立場與堅持，人民才是最堅強的後盾，哪個派系代表，哪個派系支援，都是忽視人民，玩弄政治，這是最令人厭惡的政治遊戲。

余宗熹今也三問陳致中，他說，自己沒有政治背景，秉持國考會計師及格背景專業，熱衷公共服務。那陳致中為何而選？為延續家族政治生命而選，還是和余宗熹一樣為人民福祉而選？

余宗熹也不滿說，陳致中向媒體表示前鎮、小港區議員選舉，無正國會推薦之新人。請問陳致中求證正國會於誰？若非事實，就是向支持者講假消息？向媒體說假新聞？

余宗熹最後也砲轟，陳致中是以什麼派系身分說正國會並沒有推薦人選？亦或口必稱陳其邁市長的邁系陳致中，只是扛著市長招牌，劈腿並排擠新人參選的打壓言論。