民進黨中執會日前通過「2022年直轄市長選舉提名候選人徵召辦法」，啟動直轄市長徵詢與布局。因疫情升溫，決議把2022年選舉作業期程延至農曆春節後，並視疫情再行啟動。對此，作家苦苓直言，六都市長候選人全部由黨主席徵召，既不沒有黨員初選也不做全民調，這樣還好意思叫做「民主進步」嗎？

民進黨秘書長林錫耀表示，除了直轄市抽出來另訂徵召辦法，其他都延續「2018年直轄市長暨縣市長提名特別條例」；而被稱為「柯文哲條款」的文字內容也保留，明定「如有特殊考量之直轄市、縣市長之提名，得經中執會決議後，另訂方案執行之」。

至於處理非直轄市中非執政縣市提名人選的徵詢、協調作業，條例明定，將成立「2022年選舉對策委員會」負責，選對會成員由黨主席提名經中常會同意後任命。

條例明定，選對會就可能提名人選，經徵詢、協調，考量選舉整體情勢，綜合評估各項因素後提出單一適當人選。協調對象對解決之機制有共識者，依其共識方式產生單一適當人選，若對解決競爭之機制無共識，由選對會依據選戰策略，綜合評估後向黨主席提出單一適當人選建議。

對此，苦苓今天(26日)在臉書上表示，六都市長候選人全部由黨主席徵召，既不沒有黨員初選也不做全民調，這樣還好意思叫做「民主進步」嗎？全黨上下竟然只有一個人有意見！