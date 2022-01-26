環保署近日修正餐飲業空氣汙染防制設施管理辦法，將於今年2月1日上路，台北市環保局今指出，已完成857家業者納管，必須配合裝設空汙防制設施並落實設備維護保養，違者最重可處2000萬以下罰鍰，目前北市列管餐飲業已完成清查，裝設防制設備比例達96％。

隨著環保意識抬頭，除餐點的精緻與美味，民眾越來越重視用餐環境，若烹調過程中排放油煙未妥善收集處理，恐破壞用餐心情，環保局現已盤點轄內燒烤店、牛排餐館及資本額達10萬元且營業面積達100平方公尺以上之餐飲業全面納管，共計列管857家業者。

環保局提醒，被列管的業者應在期限內設置集氣系統及油煙處理設備，並定期落實設備維護保養，紀錄至少保存2年。若未履行相關規定，未開立統一發票的店家，可依違反空氣汙染防制法處2萬元以上、100萬元以下罰鍰；有開統一發票的店家罰則更重，可處10萬元以上、2000萬元以下罰鍰，並通知限期改善。

另為加強宣導餐飲業空氣汙染防制設施規範，環保局表示，管理辦法施行時的緩衝期間，會辦理5次法規說明會，並將相關內容納入新版「餐飲業汙染防制技術宣導手冊」，提供業者設置防制設備之參考依據。目前北市列管餐飲業者已全數清查，空汙防制設備裝設率已達96％。