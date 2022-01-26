今天大聯盟公布了2022年名人堂獲選名單，30人中只有紅襪傳奇球星「老爹」歐提茲(David Ortiz)順利拿下頭銜，而令外界關注的7屆賽揚獎投手「火箭人」克萊門斯(Roger Clemens)則以65.2%飲恨出局，生涯無緣再挑戰，對此他也發表了感言。

Thank y’all for the great responses! Much appreciated. Not sure if I did the thread right 🤦‍♂️ so here’s a screenshot pic.twitter.com/oSGIniv1Bm — Roger Clemens (@rogerclemens) January 25, 2022

這次是克萊門斯生涯第10次挑戰名人堂，同時也是最後一次機會，雖然前幾天他的得票率一度還高於門檻75%，但今天結果公布後他只有65.2%，也正式宣告他的挑戰之旅結束，不過對此他沒想那麼多，直言：「我和家人從10年前開始就不在乎名人堂。」

在公布獲選名單後，克萊門斯在推特上發表感言說：「每年這個時候，我都要發表一個聲明，我和我的家人從10年前開始就不在乎名人堂，我打棒球不是為了要入選名人堂，我是希望改變我家人的生活。」此外他也希望球迷不用過於介意他落選的事。

克萊門斯1984年從紅襪展開大聯盟生涯，一直效力到1996年，在這之中就拿下3座賽揚獎，1997年到1998年效力藍鳥，一舉拿下2座賽揚獎，之後在洋基、太空人各拿下1座，不過他退休後被指控在球場使用禁藥，使他後期名聲受挫，屢屢無法進入名人堂。