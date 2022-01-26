台北市中山區大直可謂豪宅聚落，部分豪宅級華廈，身價並不輸區內國際級地標「西華富邦」；據調查，大直「達麗花園」最近以每坪142萬元成交，行情創下新高，短短三年就可能小賺近千萬元。 台灣房屋今（26）日調查，台北市位於堤頂大道的豪宅「青水硯」，揭露實價以來的第一筆交易，8樓去年12月以1.89億元成交，每坪單價為117萬元；基湖路巷內的「景泰園」，12月份7樓總價1億7614萬元，單價130.1萬元成交；大直區豪宅「達麗花園」，1樓戶，去年10月以總價1億2938萬元出售，拆算單價為142.6萬元，創社區最高價，對照賣方在2018年的買價1.2億元，三年小賺938萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，大直不乏豪宅級華廈，樓層不高，屋齡也多逼近20年，但多有三大共通性，「戶數少，隱密性高」，「位處靜巷、環境清幽」，「住戶水準高，公設維護得宜」，仍相當吸引低調高資產族購買入住。

位於堤頂大道二段的「青水硯」，就在「帝景水花園」旁，屋齡雖已19年，因享水岸及公園景觀，也具不可取代性。

「景泰園」戶數也不到40戶，屋齡已有18年，住戶不乏政商名流。

「達麗花園」位於明水路526巷內，屋齡已有17年，樓高9樓，社區共34戶，有戶外游泳池，屬於低調的高級住宅，去年初頂樓戶才以136.2萬成交，而一樓戶單價142.6萬創新高，直逼西華富邦的四樓價，顯示新買家對物件的喜好，也反映熱錢對豪宅市場的助漲力道。

觀察2021年大直地區的億元宅，交易共32筆，平均單戶總價約2.2億元，平均單價則約164萬。

其中，又以「西華富邦」最熱銷，目前2021年已揭露15筆，平均單價193萬元。

張旭嵐指出，大直豪宅市場特色鮮明，因近內科和美麗華商圈，有萬豪、美福等五星級飯店，商業發達，交通便利，又不失清幽，所以吸引不少內科企業主入住。

其中明水路一帶，有水岸景觀的豪宅，知名度高，不過屋主多半惜售，所以並非年年成交，2021年有「輕井澤」14樓單價200萬元；另外「西華富邦」因結合飯店式服務，近年指名度高，不過高低價差大，2021年最高單價達230.6萬，最低單價142萬元，目前待售物件已不多。