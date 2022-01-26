台股今(26)日為牛年封關日，受到美國科技股持續重挫，台積電(2330)下跌壓盤，傳產的航運股挺身而出，全日呈現多空激戰，因不敵長假賣壓，集中市場臨收盤翻黑，終場跌26點收17674點，周線及月線均收黑，牛年仍大漲1872點。

市場擔憂FOMC決議、俄烏局勢，美股四大指數周二一度暴跌，雖後反彈，惟科技股賣壓仍重，美股收黑，跌幅介於0.19%至3.71%，台積電ADR下跌續2.76%。

美國科技股持續重挫，台積電、聯電(2303)周三開盤走跌，航運股止跌反彈，盤中帶動指數翻紅，但台積電臨收盤再壓低，台股同步收在全天的相對低檔，台股收在17674.4點，成交值縮至2241億元。

今天也收周線及月線，加權指數周線連2黑，累計本周下跌224.9點；月線終止連3紅，累計1月下跌544.44點。不過，牛年仍大漲 1872點，漲幅約為11.85%。

今日台股持續震盪格局。受到美國科技股持續重挫，台股開低持續探底，最低17633點，但早盤隨著聯發科(2454)等IC設計股止跌，台積電趺幅收斂，加上傳產的貨櫃三雄長榮(2603)等強勢反彈，台股盤中翻紅，最高漲75點至17776點，距低點拉升了143點，多頭一度展現抗跌力道。

聯發科在法說前，今早股價多在平盤以上，中場後翻黑。法說釋出利多的旺宏(2337)引領記憶體股全數上揚。友達(2409)止跌，以及傳產的長榮等貨櫃三雄開高穩揚，為今日多頭火種。

今日為台股牛年封關日，台股今早力守17700點關卡，但臨收盤仍不敵長假前賣壓，接著休市長達約10天，至2月7日為台股牛年開紅盤，美股以及國際政經情勢將牽動台股牛年開紅盤之表現。

另外，周二台股續挫，三大法人合計賣超528.74億元，其中，外資賣超473.45億元，為史上第八大賣超金額，賣超標的之冠為台積電，其次是聯電。美股於台股農曆年休市期間表現，以及外資是否重買台積電，都是攸關後市之關鍵。

台股今日持續改寫本波低點，最低17633點。自上周二高點18575點至今，短短6個交易日跌掉近千點，短線跌深，法人預期有望醞釀觸底反彈的契機，加上近10年數據顯示，新春之後的第一個交易日上漲機率高達7成，後兩周上漲機率更攀高至9成，年後開紅盤應可期。

另外，FOMC會議將在本周25-26日召開，市場普遍預期此次會議將為3月升息奠定基礎，考量決策時間點恰落在台股封關後，不確定性仍恐將影響短線市場心理。