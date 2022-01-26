這波確診多「用餐遭感染」 禁內用？ 陳時中不鬆口

台灣本土今暴增46例確診，多是在餐廳吃飯就確診，甚至幼兒園老師也不是和確診者同桌吃飯，只是在同一家餐廳用餐就確診，是否要禁止餐廳內用？對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中不鬆口，他說，現在若個別風險高的群聚就關掉，會嚴重影響民生問題。

目前本土有多少傳播感染源不明個案？陳時中表示，看病毒來源，都歸在大的一個項目中，要釐清後才能斷定，最主要是桃園有三個源頭不清楚，另外在台北房仲、宜蘭礁溪2條，重要的線，現在積極疫調。

餐廳是否要禁止內用？陳時中說，餐廳有確診病人進去，接觸時間長，當然染疫可能性高，但以工作場合來看，例如亞旭、高雄等，工作場合也有染疫風險，有群聚的場合都禁止的話，基本上都會影響到嚴重民生問題，若個別高風險引發群聚，就是停工、匡列隔離。

但幼兒園老師和確診者足跡重疊，因此確診，本土屢屢發生用餐群聚染疫，若不禁止內用，是否恢復梅花座、隔板？

陳時中強調，餐廳裡面清潔是要注意的，「我也說過，高雄整個群聚和飲食的關係就很低，幼兒園和飲食關係相對低，有幾個案例是跟飲食有關，但我強調，不會因為什麼地方場合群聚就關掉」。

至於18590的座位現在還沒畫出來，因為實聯制只知道進出同一個場合。最後陳時中說，餐廳要自己恢復隔板或是梅花座，我們也不強制。

至於企業要不要恢復居家辦公或是分流？陳時中說，看到許多企業已經開始，分流分艙也是我們主張的，也不是說危機四伏，但要處處小心。