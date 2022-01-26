性感網紅張香香擁有甜美臉蛋、白皙肌膚與波濤洶湧的E級好身材，使她早在無名小站時期就因亮麗的外表備受矚目，還曾因此獲得無名小站上的「年度十大正妹」，後來隨著其他社群平台的興起，她也將重心轉向IG，並不定時的PO出養眼福利照，吸引超過65萬人追蹤。近日她也再度更新近況替業配商品宣傳，但網友卻忍不住歪樓將焦點放在她火辣的好身材上。

張香香25日於IG上PO文替業配商品進行宣傳，照片中只見她穿著一件黑色的細肩帶低胸蕾絲睡衣，趴在床上並對著鏡頭露出嫵媚的表情，而飽滿的上圍曲線也因此呼之欲出，讓網友看得臉紅心跳；後面她還送上跪在沙發上的全身照，仔細一看才發現她身上所穿的透視蕾絲睡衣側面整片鏤空，僅用綁帶稍作固定，使性感雪飢與惹火翹臀若隱若現十分性感，最後也不忘送上超近自拍照，豐滿的上圍曲線再度令網友暴動，紛紛歪樓表示「好美」、「性感迷人的美女」、「太美太訊感太犯規囉」、「女神這套衣太辣了」、「可在我眼裡看不到產品，因為眼睛只有你太美了」、「吃了會不會像你一樣美」、「這戰袍也太.....」、「辣翻的香香」。

事實上，張香香過去在無名小站時期便因火辣的身材被封為「無名女神」、「乳溝女神」等，每次只要一PO照片便能吸引不少人按讚，如今轉戰IG魅力依然不減，隨便PO出一張照片便能吸引超過萬人按讚。