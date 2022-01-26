亞東醫院再爆2人確診！ 侯友宜揭Ct值：要特別注意

新北今除亞東醫院新增2例確診外，另有1例是與桃園確診者同桌吃飯，新北市長侯友宜今證實表示，目前在匡列，居家採檢中。

新北市26日新增1例確診個案，其中2例為亞東醫院新增的母子，感染源還要釐清，另外樹林1案則是40餘歲男子與桃園確診者案18514於卡拉ok小吃店同桌用餐遭匡列接觸者，經採檢PCR陽性、Ct值15，收治專責病房隔離治療。

新北市衛生局表示，亞東醫院確診個案是70多歲婦人4日因咳嗽入住醫院，18日轉入一般病房，25日全院採檢，PCR陽性、Ct值22.6，二採Ct值19.95，血清抗體陰性，轉入專責病房隔離治療。住院期間皆未出病房，由兒子專職照顧，感染源需進一步疫調釐清。

而其子為50歲男，50歲男子4日入院照護母親，已完成兩劑疫苗接種，25日接受全院採檢，快速PCR陽性、Ct值28，傳統PCR陽性、Ct35.9，血清抗體弱陽性，收治專責病房隔離治療。

衛生局表示，該男子照護母親後便無上班工作，目前匡列相關接觸者安排採檢，相關活動足跡亦已通知完成清消。感染源需進一步疫調釐清。

而樹林的確診個案，21日與桃園確診者(案18514)於卡拉ok小吃店同桌用餐，25日遭匡列接觸者，經採檢PCR陽性、Ct值15，收治專責病房隔離治療。個案職場位於桃園市，目前匡列同住家人3人居家隔離並安排採檢，持續疫調活動史及相關接觸者進行相關防疫作為。

新北市衛生局也公布確診兒子的足跡，21、23日在杏一醫療用品板橋亞東店，24日在全聯亞東捷運店。

至於同桌吃飯常染疫，媒體詢問市府會加嚴防疫措施嗎？侯友宜表示，新北市在整個餐廳防疫嚴格落實執行，不管是實聯制、戴口罩、勤洗手、量體溫及各項防疫清消措施，相信只要落實防疫，有信心大家努力守住疫情。

針對是否有考慮隔板或更嚴格的人數限制嗎？侯友宜表示，目前新北市疫情都在可以確診少數個案馬上立即展開匡列採檢，而是都是陰性，一切希望能落實防疫，就能守住疫情。

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