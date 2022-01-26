第21期公費新冠疫苗第三劑今起開放預約，明天（27日）下午4點止，將在年後2月7日開打。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，本期共提供147.9萬個名額，截至今天下午1點，已有29萬人完成預約，其中以莫德納最搶手，提供67萬劑，3小時內21.6萬劑就被搶光，只剩45.4萬劑莫德納可預約。

指揮中心表示，第21輪提供BNT疫苗66.4萬劑，目前已預約5.6萬，預約率8.44％；莫德納量能67萬劑，已預約21.6萬劑，預約率32.3％；高端提供11.7萬劑，目前已有1.8萬人預約，預約率15.70％；AZ共提供2.6萬劑，已有1000多人預約，預約率3.97％。

今天上午10點起分流開放第21輪疫苗預約，預約時程將至27日下午4點止；施打期間為2月7日至13日，為春節後第一波疫苗施打。莊人祥提醒，目前各縣市民眾到1922疫苗預約平台都可以預約得到，請民眾盡速上網預約。

指揮官陳時中表示，昨（25）國內疫苗接種共32萬3645人，其中以BNT最多，共17萬多劑，其次為莫德納共12.5萬劑，高端共2萬劑。目前國內疫苗覆蓋率第1劑為81.37％，第2劑為74.02％，第3劑為19.16％。