嘉磐基金會成為拋磚引玉公益平台，匯聚同行善友的心念，攜手成就孩子的夢想與未來，讓愛的循環生生不息。（嘉磐慈善基金會提供／盧金足台中傳真）

不用擔心，我們都在！疫情期間，弱勢孩童家庭經濟銳減，沒有能力更換保暖冬衣，嘉磐慈善基金會從服務中看見需求，發起「二手惜物．雙手傳愛」二手衣募捐慈善行動，串連全台大募集，超過5000件二手新衣，讓孩子們暖身又暖心。

農曆年關將近，嘉磐慈善基金會將孩子的作品製作成有故事的紅包袋，捐出1000份年菜、太陽餅和鳳梨酥新春伴手禮盒，和100床保暖棉被給基金會在全台資助的偏鄉家庭。

歲末辦理公益尾牙，邀請全台灣受資助的孩子齊聚台中團圓，是嘉磐慈善基金會成立以來的傳統，疫情轉趨嚴竣之故，不得不取消尾牙宴。

堅持造善不間斷的董事長魏嘉銘說，「尾牙可以取消，但孩子的期待不能辜負！」正因為這份在防疫期間仍要讓愛持續蔓延的叮囑，基金會將活動轉型為「愛在蔓延！公益傳愛馬拉松」在符合政策規定的範圍裡盡可能地為孩子們圓夢。

嘉磐建築團隊．嘉磐慈善基金會特助魏榕廷表示，紅包袋在傳統家庭裡，擁有美好祝福的寓意，更是長輩期盼能以好運庇蔭晚輩的象徵，基金會透過文創紅包袋的設計，也期望能將孩子們的純摯想像化為祈願，分享給生活在這片土地上的人們。

魏嘉銘表示，「愛在蔓延！公益傳愛馬拉松」的辦理，我們期許嘉磐基金會能成為一個拋磚引玉的公益平台，匯聚同行善友的心念，攜手成就孩子的夢想與未來，讓愛的循環生生不息。

嘉磐建設旗下建案連續七年蟬聯國家卓越建設獎至高榮耀，以東方禪風思維設計的「東方嘉磐」，更勇奪素有「不動產界奧斯卡」美譽的全球卓越建設獎，目前以台北、台中雙城聯手推案。

無論是位於台北華山特區，以「是森林也是建築」定義的「嘉磐華山雍翠」亦或傳承台北信義區名宅血統規劃的台中北北屯新案「嘉磐信義」，完全複製嘉磐DNA，超高規格升格七期豪宅等級建材。