聞名國際的大陸知名鋼琴家郎朗在2019年閃電結婚，甜娶小他12歲的德韓混血鋼琴家吉娜愛麗絲（Gina Alice），夫妻育有1子，幸福組成一家三口，27歲的吉娜不只有精湛琴藝，天生麗質的她，還擁有精緻五官和前凸後翹的好身材，不過在吉娜近日PO出的近照中，她卻因身材太過骨感，而遭網質疑P過頭「沒必要把自己弄成芭比一樣」。

吉娜愛麗絲近期陪郎朗到歐洲巡迴表演，不吝嗇分享生活日常的吉娜，近日則PO出在巴黎欣賞2022品牌夏秋的時尚秀，她身穿黑色細肩帶連身洋裝，大秀白嫩美肌和纖細四肢，吉娜愛麗絲還曬出合照直呼：「有幸見到了設計師」，喜悅之情溢於言表。

照片中，吉娜愛麗絲不僅臉小、手臂纖細，還有小蠻腰和傲人上圍，前凸後翹的身材曲線相當不科學，但也因吉娜的身材太過骨感，而遭網質疑P過頭：「修圖太過了」、「感覺不是很協調，沒必要把自己弄成芭比一樣」、「以為是姐姐的蠟像」，不過也有網友認為，應該是吉娜的妝髮或是角度關係所導致「哪裡有修？我怎麼看不到 最多是像素問題」、「拍照角度問題吧，第二張我覺得身材很完美」。

吉娜愛麗絲近照遭網質疑P過頭。（圖／取材自吉娜愛麗絲微博）

其實，吉娜愛麗絲的身材引發討論已非第一次，她懷孕期間只有肚子隆起，天生麗質的吉娜四肢、蠻腰和臉蛋都沒有太大變化，不科學身材屢次成為話題，對此，郎朗心疼護妻說，他們從來沒少吃，還反問：「看我這樣子像少吃的嗎？」郎朗並強調，吉娜有創作、音樂的才華，希望外界別老看妻子的腰了。