台中太陽神男子排球隊領隊林紀甫（左一）與球星高偉誠（右二）等人，致贈中國醫藥大學新竹附設醫院160件新生兒有機棉衣服，由院長陳自諒（左二）代表接受。（莊旻靜攝）

新生兒有機棉寶寶裝方便穿脫，上印有恭喜發財字樣，寶寶穿上後超萌。（莊旻靜攝）

台中太陽神男子排球隊不僅打排球，也熱心公益，日前由領隊林紀甫與球星「小高航空」高偉誠、「黃金左手」吳宗軒，前往中國醫藥大學新竹附設醫院，捐贈160件新生兒有機棉寶寶裝，林紀甫還是四寶爸，期望透過新衣的祝福，傳承對排球的熱愛，現場3個寶寶穿上新衣模樣萌翻。

中國醫藥大學新竹附設醫院院長陳自諒、婦產科主任蘇聖淵和兒科主任陳思融等醫護人員，一同出席捐贈儀式，感謝台中太陽神男子排球隊愛心不落人後，場上表現傑出，場下熱心公益，陳自諒也說，球隊成軍半年多來，已參與各項社會公益活動，期望透過實際行動，拋磚引玉號召企業響應公益，培育下一代。

此批贈送的新生兒有機棉寶寶裝印有恭喜發財的字樣，也方便新手爸媽穿脫，寶寶穿上後方便又可愛。林紀甫說，他希望球員在場上有好表現，也希望能將技術和信念傳承下去，他本身育有4個孩子，肯定的說「下一代才是未來」。

高偉誠也是中華男排的成員，他表示，他很喜歡小孩，也常在場上看到許多爸媽帶著孩子觀賽，期待未來看到寶寶穿新衣觀賽，或是長大想學排球，他也願意傾囊相授。

台中太陽神男子排球隊展現出高度職業化的營運能力，不管在球員照顧、防護與體能的科學化導入、運動競技心理諮商、品牌行銷、周邊商品以及賽事籌辦上，推廣排球運動不遺餘力。