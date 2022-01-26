38歲女星李荷妮去年閃婚，上周宣布雙喜臨門懷孕四個月，近日她接受電視台專訪，大談拍攝《雙面超女One The Woman》的趣事，也和台灣觀眾約好等疫情過去後要再度相見，提到台灣美食，男主角李相侖則特別想念台灣的「麻醬涼麵」。

2021年末韓劇收視黑馬《雙面超女One the Woman》播出後，每集收視第一，觀眾口碑居高不下，精彩片段在網路瘋傳，尤其女主角李荷妮大罵婆家人，展現多國語言的技能，加上浮誇表情，讓觀眾看了覺得大快人心。被問到劇中搞笑的劇情如何發揮時，李荷妮說道：「比起刻意搞笑更希望能忠實地呈現劇本內容。希望觀眾是因為覺得劇情很有趣，自然而然的笑出來。」

曾經來過台灣旅遊的李相侖，戀戀不忘台灣的麻醬涼麵。（圖／龍華電視提供）

李荷妮表示因為角色的關係而特地學習越南語、還有武術，為了讓觀眾可以區分美娜和妍珠兩個角色，在妝髮和造型上也花了很多心力。對於觀眾很喜歡她講越南語的片段，她自己也覺得很有趣，對多國語言都有涉略像是英文、日文、中文、法語、義大利語等，因為越南語富有音樂感的聲調，反而讓學音樂的她很好發揮，她也教觀眾學習外語的訣竅就是要一直聽外語並跟著唸出來，不斷反覆的練習。

演了直言敢說的趙妍珠和委曲求全的姜美娜，讓她過足了戲癮，對於角色和本人的區別，她回答：「私底下我是個很坦率、隨和的人，其實不太喜歡對別人生氣，不管當下心情或情況，我都會很理性的把我所感受到的觀點和對方說清楚，從以前都是演個性外放的角色居多，希望之後可以演積極正向的角色，更想嘗試陷入純純真愛中的角色。」

李相侖給人的形象就是翩翩貴公子，因接演的幾乎都是婆媽劇，有「國民女婿」、「理想老公」的稱號，一直以來出演的角色都是被設定好，在演技的發揮也有所侷限，這幾年為了突破接演了《VIP》裡的渣男老公，也參與了綜藝《家師父一體》，這次參與療癒喜劇《雙面超女》的演出後備受關注，被網友稱讚：「這次終於沒有面癱」，李相侖也表示以後想要接演更能自由發揮的角色，讓觀眾可以感受不一樣的他。

聽說《雙面超女》很受歡迎，李相侖和李荷妮都希望可以快點來台灣跟粉絲見面，李相侖兩年前曾經來過台灣旅遊，覺得台灣是充滿活力的地方，食物也很好吃，尤其是「麻醬涼麵」讓他印象很深刻；從來沒有來過台灣的李荷妮，希望可以來台灣到處走走答謝粉絲的支持，兩人都期待疫情趕快過去，早點來台灣和粉絲見面。《雙面超女One The Woman》將於1月29日起，平日晚間七點在龍華影劇台MOD354播出，1/29-2/6每日七點春節時間照常播出。