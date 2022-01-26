2022年和平紀念日共有3天連假，屆時在高雄舉辦的「台灣燈會」也將進入最後高潮。台灣高鐵（2633）表示，為服務旅客返鄉、賞燈及出遊需求，自2/25（五）至3/1（二）規劃「和平紀念日疏運」，期間加開117班次列車（南下53班、北上64班），總計5天提供844班次列車的旅運服務，28日（五）凌晨零時起開放購票。

旅客可透過「T Express行動購票」App、高鐵合作便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購疏運期間所需的車票。

台灣高鐵提醒，依據中央流行疫情指揮中心與交通部防疫指引，高鐵車廂內目前禁止飲食並同步暫停各項推車商品販售服務，商務車廂亦暫停供應熱飲，改為提供單獨包裝之甜鹹點心各1份及瓶裝水，敬請旅客將餐點攜帶下車後再行食用。各車站內之付費區及非付費區，仍維持開放旅客在與不特定人保持社交距離或有適當阻隔設備之情形下，可暫時取下口罩飲食，飲食完畢須立即戴上口罩。

台灣高鐵表示，和平紀念日疏運期間維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，同時適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「20人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用；旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」，了解台灣高鐵各項最新優惠內容，輕鬆規劃超值的高鐵旅程。

台灣高鐵提醒旅客，進出車站及乘車時，請確實完成實聯制登記；自進入車站大廳起，即應配戴口罩並配合量測體溫後才能進站搭車，乘車時亦請全程戴口罩。高鐵列車組員及車上保全於巡視車廂時，將特別注意旅客佩戴口罩情形，發現未依規定佩戴口罩者除將主動勸導外，更將針對不配合或持續違反規定者，立即通知鐵路警察協助，以落實執行防疫規定。

此外，台灣高鐵配合2022年台灣燈會在高雄舉辦，特別於高鐵左營站設置拱門藝術裝置，外觀融合高雄流行音樂中心的六角蜂巢元素，透過俐落的線條感及兩側鏤空設計，巧妙展示出高雄城市剪影，搭配高雄知名景點彩繪地貼，精心呈現「搭高鐵 遊高雄 賞燈趣」主題。同時，高鐵公司亦為賞燈旅客規劃多樣化超值旅遊行程：

一、「高鐵飯店聯票」：精選高雄在地29家優質飯店，推出訂房加購高鐵車票，享最低七折起的優惠，使用「T Express行動購票」App取票，加碼再贈TGo會員點數100點，各家飯店也提供不同的加碼優惠。以捷絲旅(高雄站前館)為例，高鐵旅客燈會期間還可再享「逛燈會、飲茗茶」優惠，凡出示證件生肖屬虎或名字中有虎的旅客，即享免費房型升等至豪華家庭房，再贈「小茶栽堂」古典系列三罐。

二、「高鐵假期」：專為賞燈旅客推出三條「台灣燈會在高雄」豐富行程，包括「高雄駁二．衛武營燈區．臺灣眷村文化1日豐富行」、「六龜寶來溫泉．愛河灣燈區1日豐富行」、「六龜寶來溫泉．愛河灣燈區．智選假日酒店2日豐富行」，全程專車接送，輕鬆享受賞燈樂趣。

三、「高雄餐盤發見計畫」：配合高雄市觀光局挑選之多家具米其林摘星實力的餐酒館，讓旅客大飽眼福之餘也大飽口福。推薦選購高鐵假期「餐盤發見計畫」行程，以台北出發，兩人平日入住高雄中央公園英迪格酒店為例，內含來回車票+住房，每人只需3850元起！另加贈飲料兌換券，並享飯店內餐飲85折。