南亞科(2408)今(26)日公佈2021年第四季截至12月31日之自行結算合併財務報告。公司去年第四季營業收入為213.99億元，季減少10.2%。去年第四季DRAM平均售價季減低個位數字百分比，銷售量較上季減少中個位數字百分比。

南亞科去年第四季營業毛利為105.63億元，毛利率49.4%，季增加0.2個百分點。營業利益為80.23億元，營業利益率37.5%，季減少0.6個百分點。本期稅後淨利為64.5億元，淨利率30.1%。單季每股盈餘為2.08元(每股盈餘依加權平均流通在外股數30.95億股計算)，相較去年第三季的2.44元下滑。

累計2021年營業收入為856.04億元，較前年同期增加40.3%，營業毛利為370.44億元，毛利率43.3%，營業利益為271.86億元，營業利益率31.8%。稅後淨利為新台幣228.45億元，稅後淨利率26.7%，每股盈餘為新台幣7.40元(每股盈餘依加權平均流通在外股數30.87億股計算)。截至2021年12月31日，每股淨值新台幣55.85元。所有合併財務數字為公司自結，尚未經會計師查核。

南亞科2021年12月自結合併營收為69.37億元，月減4.41%，主要是因為營收認列天數縮短，加上PC需求放緩，DRAM價位居跌勢，仍年成長36.62%。由於庫存已在去年第三季去化完成，上季僅銷售正常生產量，加上DRAM市況進入短期修正，單季營收約213.99億元，季減約10.22%、仍年增44.8%。2021年受惠記憶體市況復甦，銷量及價格走揚，以及產品組合優化，全年度合併營收856.04億元，創新高，較前年增加40.32%。

周二法說會談及NOR Flash仍供不應求的旺宏(2337)周三股價勁揚，盤中股價一度大漲逾7%至41.85元，收漲6.22%或2.4元，報41.00元，季線關卡仍未把握住；年後2月11日舉行法說的華邦電(2344)也收漲1.18%或0.35元，為29.95元。南亞科股價則相較遜色，封關日收持平至72元，元月表現較上個月略滑落，大多沿著5日線游走，周三5日線、73元關卡得而復失。三大法人買賣超部分，外資對南亞科舉棋不定，投信則截止周二已連四日買超；外資一月共賣超1.23萬張、投信期間賣超627張、自營商賣超3033張，三大法人齊賣近1.6萬張。