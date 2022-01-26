MCU(微控制器)設計廠盛群(6202)今(26)日舉辦法人說明會，2021年營運登峰，營收、獲利、毛利率均寫下新高，每股大賺9.04元，在產品組合以及有利的匯兌環境下，全年毛利率衝上51.5%。

盛群2021年營運交出亮眼成績單，盛群2021年營收為71.27億元、年成長27%，創下歷史新高；累計全年稅前淨利為25.91億元、年增加105%；全年稅後淨利20.44億元、年成長98%，換言之，淨利成長幾乎翻倍，累計每股獲利9.04元，營運績效大幅優於2020年，不僅如此，2021年全年毛利率更衝上51.5%，為有史以來首度超越5成大關，主要是市場供給緊張，有利於產品組合，加上匯率環境有利。

截至2021年底，盛群的庫存水位約8.58億元，相較2020年底57.8億元，大幅回升，主要是2020年反應當時市場緊張狀況，今年已經相對回穩，平均銷貨天數為79天，與2021年77天變動不大。

盛群2021年MCU占比盛群營收79% ，總計出貨8.77億顆、年成長5%，以品項來看，安全防護、馬達控制出貨、射頻(RF)等均大幅成長，健康保健出貨總量儘管年減少28%，但主要是因為2020年大量出貨耳(額)溫槍，今年看到血糖儀、血壓器出球還是很旺盛。