高雄傳出1名學測考生確診，大考中心主任周兆民今(26)日召開線上記者會時強調，該生為考後才確診，沒有違反學測考試相關規定，不會對其成績有任何影響。

周兆民表示，該名考生是在學測考試結束之後才確診，並且是在1月24日被高雄市衛生局通知，大考中心在掌握此事後，也將考生還有相關試場資料提供給衛生單位，全力協助疫調；採檢後也確認，所有監試人員檢驗結果都是陰性。

周兆民強調，該名考生確診是在學測結束之後，並且都有做到通報，因此並沒有違規，考試不會扣分。