Sam Lin推出新歌〈隔夜飯〉。（華納音樂提供）

華納音樂新人Sam Lin隻身從美國來台發展 ，受到疫情影響，已經兩年沒有回到美國與家人見面，他推出新歌〈隔夜飯〉，分享這幾年感到最孤單的時刻便是「過年」，在寫這首歌時甚至一度落淚。Sam Lin滿心感慨：「對比大家過年時的歡樂，這兩年我最不期待的日子反而是過年。」

Sam Lin為了音樂夢想獨自來台打拼，他常回憶起過去在美國過年的情境，與家族相聚，媽媽煮著年夜飯，家人打麻將，從大人手中領到紅包的溫馨；他也希望分享給這兩年和他一樣，無法返鄉與家人團聚的網友歌迷們，透過音樂撫慰彼此的心情，並告訴海外的家人自己一切安好。

MV選在台北一處充滿復古風味的天橋上拍攝，Sam Lin一到現場就忍不住讚嘆這正是他小時候的記憶，他提到：「有時光交錯的感覺，像小時候回到阿公、阿嬤家！」MV導演準備了滿桌子的菜，原本只是拍攝用道具，沒想到Sam Lin竟越吃越起勁，他說雖然從小在美國長大，但他對家鄉口味難以捨棄，媽媽過年時總會料理他最愛吃的蒸魚、茄子、青椒牛肉等家常菜。

新的一年，Sam Lin除了希望疫情趕緊過去，能無拘無束的旅行並與家人相聚外；也透露自己新年最大的挑戰是「早睡早起」。他總是熬夜到天亮才睡，不正常的作息有時也讓他生理時鐘大亂。Sam Lin笑說：「希望早睡能讓我皮膚越來越好、身體越來越強壯！也有更多精力及靈感寫更多好聽的歌給大家！」〈隔夜飯Leftovers〉MV已於「Sam Lin」YouTube官方頻道正式上線。