大陸近日頒布41號公告，從今年1月1日起，針對持有股權、股票等權益性投資的個人獨資企業以及合夥企業，停止適用核定徵收方式，一律採用據實（查帳）課稅。KPMG稅務投資部China Practice執業會計師劉中惠提醒，大陸在「共同富裕」氛圍下，政府想透過稅收、稽核政策扮演二次分配角色，目前股權投資獲益的高收入族群、影視業、電商平台直播帶貨首當其衝，台商務必強化稅務治理，定期進行內部檢視，做到合法合規。

劉中惠說明，個人獨資以及合夥企業和個人及個體工商戶一樣，非屬企業法人，不繳納企業所得稅，採穿透課稅的機制，回到股東或合夥人的層面，依「經營所得」類別繳納個人所得稅，適用5至35％的五級超額累進稅率。

劉中惠補充，大陸稅局實務上對小規模經營的個人獨資或合夥企業多允許採用核定徵收。以10％的核定利潤率為例，實際個人稅負即可降至0.5％ - 3.5％。而去年鬧得滿城風雨的網紅補稅事件，便是將原本稅負應高達45％的勞動性質所得，利用轉化為個人獨資企業的經營所得及核定徵收優惠政策，實現超低稅負。

據統計，開始實施防堵高收入者藉此逃稅相關稽查措施起，截至2021年11月，已針對157人補稅8.4億元人民幣。

KPMG稅務投資部China Practice協理任之恒分享，除了大陸本地人，不少港籍人士也規劃採用獨資企業的投資架構。而對台商來說，此類架構因涉及投審會限制及風險阻隔等法律考量，過去相對少見，但隨著股權激勵計畫近年已漸成陸籍員工獎酬方案的趨勢，也多涉及設立合夥企業作為員工持股平台的需求。

任之恒建議，若企業原先有做相關規劃，應儘快向員工溝通徵管方式改變對激勵計畫可能的影響，包括後續處分投資時的稅負變化。加上薪資獎酬架構涉及員工集體權益，較採取長遠穩健的稅務規劃，頻繁變動恐對企業的人力資源管理帶來較大挑戰。