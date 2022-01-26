蔡姓男子為某商會台灣分會理事長，經營會計師事務所、多媒體公司、投資顧問等多家公司，被控自2013年起，向投資人出示與前副總統蕭萬長、菲律賓總統杜特蒂、國光生技董事長詹啟賢等政商名流合照，冒用前副總統夫人朱俶賢主持大陸陸稀土進口投資案之名，對外詐財吸金12億元，新北地檢署24日依違反銀行法等罪犯嫌重大，有逃亡、串證、湮滅罪證及處分資產之虞，而向法院聲請羈押禁見，法院今凌晨2時許裁准。

檢調調查，蔡男明知其旗下公司無經手任何投資案，為取信大眾，自2013年起，向投資人出示與前副總統蕭萬長、菲律賓總統杜特蒂、國光生技董事長詹啟賢等政商名流之合照，冒用前副總統夫人朱俶賢、台塑石化股份有限公司、中聯資源股份有限公司、燁聯鋼鐵股份有限公司、國光生技股份有限公司的名義，偽造合約書或基金名冊。

蔡男並向外界誆稱前副總統夫人朱俶賢主持大陸稀土進口投資案，受託解決中鋼公司與菲律賓間清運廢爐渣的爭議、受台塑石化公司委託，清運石灰廢棄物至菲律賓，或虛捏受國光公司委託募資收購不良債權、受中聯公司委託發行封閉型基金等各種不實投資案，招攬外界投資，迄今已吸收及詐騙不法所得12億元。

新北地檢署檢察官蔡妍蓁24日指揮內政部警政署刑事警察局、法務部調查局臺北市調查處，搜索蔡男住處等12地，查扣手機、電腦等電磁紀錄及文書資料等證物，並拘提被告及通知相關證人共8人到案說明。

檢察官訊後認為蔡男違反銀行法、涉犯詐欺罪犯罪嫌疑重大，所犯為最重本刑5年以上重罪，且有逃亡、串證、湮滅罪證及處分資產之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。