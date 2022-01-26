本土疫情多點爆發，指揮中心今（26）日公布國內新增46例本土案例，境外個案也新增46例，本土疫情以高雄港12例、桃園自貿園區14例兩起相關群聚新增最多。台北市議員羅智強則自曝，自己覺得喉嚨痛，因此趕快先去快篩，並在臉書公布結果。

羅智強表示，覺得喉嚨痛，並自詡為「乖寶寶」，因此在疫情風聲鶴唳的時候，第一件事就是先快篩，還好結果是陰性，但說也奇怪，「看到陰性，忽然就覺得喉嚨沒那麼疼了」。

除了快篩，羅智強說，疾情復燃後，他也立刻停止跑攤、跑公祭，就是盡一份「防疫公民」的責任，所以當他覺得喉嚨痛時，也不免心裡犯嘀咕，「我這麼乖，老天不會這樣對我吧！」

網友則在其PO文下方留言讚「這就是負責任的態度」，也有人笑說，「自從知道中標的情形有喉嚨痛之後，每天都疑神疑鬼」，也有不少人提醒羅智強保重身體，「您太操勞，您需要深層睡眠好好的休息，放鬆幾天」、「你太累了啦！多休息一下吧！有體力再衝刺」。