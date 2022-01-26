新冠肺炎本土案例今新增46例，還有多個不明感染源，民眾心慌慌；新安東京海上產險1月14日推出的「防疫隔離險」是目前最夯的防疫神單，有民眾反應，上網3天還買不到，才打完身分證字號，官網就以管制為由而踢出網頁；新安東京海上產險表示，目前採取身分證字號尾數做分流，藉此舒緩系統服務容量的壓力，解除網路塞滯，讓民眾可以完成投保手續。

新安東京海上產險坦言，上網投保人實在太多了，比搶演唱會門票還可怕，現在從上午6點至凌晨2點都屬尖峰時段，依照身份證字號末1碼為依據，採取分流制度，總計分10組，請民眾依照指示上網投保，舉例來說，身分證字號末1碼為0者，可以在上午6至7點以及下午16至17點上網。

新安東京海上產險表示，由於這張「防疫隔離險」上市前已做好風險胃納量評估，訂有100萬張的風險控管總額，新安東京海上產險預估，農曆年節9天連續假期，胃納量還不會滿，且網路投保是24小時，建議民眾不必急於一時，全部擠在這兩天完成投保作業，或透過冷門時段上網投保；此外，當風險累計接近所定額度前，新安東京海上產險將啟動銷售管控機制，也會提前公告。

為避免民眾群聚，搶投保而造成群聚染疫風險，新安東京海上全台服務據點，臨櫃受理防疫隔離險紙本收件只到今傍晚5點半為止，年後將視疫情狀況，再另行評估公告是否恢復紙本收件。