台日桌球夫妻檔江宏傑、福原愛，在去年7月宣告離婚，結束5年婚姻，當時已返日多時的福原愛，就此沒再回台灣，不但已經一年沒親自看小孩，更爆出有打算再婚，備受爭議，如今成為單親爸的江宏傑，昨深夜po文，罕見吐露帶娃心聲。

江宏傑與福原愛離婚後，福原愛即便負評纏身，仍在東京奧運時成功復出，且爆與當初在橫濱被拍到約會的高帥男，雙雙恢復單身後正式交往，更傳出兩人有再婚的打算，反觀江宏傑一邊照顧2個孩子，一邊忙著工作賺奶粉錢，曾吐露對未來感到不知所措，坦言陷入低潮，跟前妻福原愛形成強烈對比。

江宏傑深夜貼文罕見曝帶娃心聲。(翻攝自chiang_hung_chieh IG)

如今江宏傑三度成為《全明星運動會》紅隊領隊，加上其他的工作，生活過得繁忙，但仍努力陪伴孩子成長，對於福原愛遲遲沒有到台灣來看看小孩，江宏傑先前就透露孩子有每天跟媽媽視訊，但對於福原愛近況則未曾多提起，如今父代母職得他，昨天深夜更新了IG限時動態，貼出兩個孩子穿著大紅外套開心玩耍的出遊照，寫下：「有你們就好」，讓人看了感動不已。

此外，江宏傑也更新了IG，貼出一張自己的獨照，穿著黑高領上衣搭配深色西裝外套，還戴上斯文的金屬框眼鏡，寫下：「大家是不是可以期待些什麼？」，被眾人稱讚超帥氣，「小傑是在暗示下一步職業規劃嗎」、「一定是寫真集吧」，除了稱讚之外，不少網友都覺得江宏傑不太一樣，「臉太尖了吧」、「這沒修圖吧…變好瘦」，消瘦的模樣讓人感到心疼。