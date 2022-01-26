工業級儲存品牌宜鼎(5289)AIoT布局有成，已協助全球上千客戶實現智能應用落地，並掌握歐美及中國市場的強勁需求，成功導入5G網通、智慧城市、智慧交通等重要應用市場。展望2022年，宜鼎將鎖定全球電動車與智慧城市發展，期許帶動AIoT專案數量倍增。

宜鼎國際積極擘劃集團AIoT藍圖，繼2018年成立全球AIoT聯盟、2019年於美國、中國舉辦AIoT高峰會後，進一步於2021年擴大整合子公司產品與研發量能，共同打造All-round Service（全方位整合服務），2021年已協助上千家客戶成功將智能應用落地，並將持續提供全球企業高效率的客製化服務與多元的AIoT智能解決方案。

回顧2021年，宜鼎在AIoT智能應用市場大有斬獲，掌握歐美及中國市場的強勁智能發展需求，應用領域遍及5G網通、智慧城市、智慧交通等領域。其中宜鼎以工業級寬溫DRAM模組、工業級固態硬碟與子公司安捷科的高精度GPS定位技術，在電動車物流領域協助提升商品配送穩定度與送貨效益。

宜鼎國際董事長簡川勝表示：「宜鼎以智慧儲存的本業為核心，整合集團能量，串聯起資料蒐集、儲存、管理、傳輸、計算、學習與應用環節，具體幫助客戶在全球垂直市場實踐智能應用落地。」簡川勝進一步表示：「自宜鼎制定集團AIoT經營方針以來，在全球已累積上千項AIoT智能專案，早已成為全球AIoT智能發展的關鍵角色之一。」

展望2022年，雖然全球疫情仍存在不確定性，宜鼎總經理室特助張獻文表示：「宜鼎看好2022年全球AIoT智能應用仍將高速發展，尤其根據這些年來的觀察，可明顯感受全球企業的智能化需求不斷增加，期許帶動宜鼎AIoT專案數量倍增的好表現。」