美國商務部針對全球約150家半導體企業進行的調查顯示，2021年底製造商的晶片庫存量只剩5天左右，遠不如2019年底40天，商務部長Gina Raimondo警告，晶片庫存量低，導致完全沒有容錯空間，且美國本土在先進製程的晶片產量是零，全都是向台灣購買，種種發言被外媒認為是在呼籲國會能盡速通過高達520億美元（約新台幣1.4兆）的晶片製造法案。

綜合外媒報導，Gina Raimondo在記者會上警告，美國相當容易受到脆弱的供應鏈衝擊，突顯美國過於依賴海外晶片廠的困境，「美國本土半導體的先進製程晶片生產量是零，我們幾乎全向台灣購買，而精密的軍事設備更是需要這些先進晶片。」

Gina Raimondo呼籲國會盡速通過攸關國家安全的美國晶片製造法案（Chips for America Act），拜登政府盼透過520億美元的計畫，厚實當地半導體產業的實力，該法案雖已獲參議院通過，不過卻在眾議院卡關。

報導指出，Gina Raimondo的種種發言無疑是向國會喊話，盼能加速晶片製造法案的制定流程。此外，商務部提供的報告顯示，影響最嚴重的晶片種類包括用於醫療、電源管理、感測器、影像感測器及汽車等產品。

報告指出，受影響晶片不一定是基於最先進製程，反倒是40奈米到800奈米製程技術的晶片，出現供需失衡問題，不僅如此，最主要的瓶頸來自於矽晶圓產能，需要長期解決方案。